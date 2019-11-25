عبد المهدي: مشروع شبكات الكهرباء الجديد سيحسن توصيلها للمنازل

بغداد / إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الإثنين، أن مشروع شبكات النقل الذي تنفذه شركة "جنرال إلكتريك" الأميركية، سيسهم بتحسين إيصال الطاقة الكهربائية لأكثر من أربعة ملايين منزل في البلاد.

جاء ذلك، خلال استقبال عبد المهدي، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك الأمريكية للطاقة المتجددة، جيروم بيكريس والوفد المرافق له.

يأتي ذلك، بينما تعاني العراق من شح في وفرة الطاقة الكهربائية، والذي كان سببا في خروج احتجاجات بعديد المحافظات خلال السنوات الماضية، خاصة في فصل الصيف مع تجاوز درجات الحرارة 50 مئوية.

وأكد عبد المهدي بحسب بيان لمكتبه، دعمه لمشاريع الشركة الأمريكية في قطاع الكهرباء، من ضمنها مشروع شبكات النقل، الذي تنوي الحكومة العراقية تسريع الشروع به هذا العام.

ويتضمن المشروع، إنشاء وإعادة تأهيل 23 محطة ثانوية ومحطات متنقلة، وتوفير أكثر من 3000 فرصة عمل في مشاريع المحطات الثانوية وشبكات النقل في جميع أنحاء العراق".

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وأضاف عبد المهدي، أن مشروع شبكات النقل سيسهم "بفك الاختناقات ودعم الشبكة لتحسين إيصال الطاقة الكهربائية لأكثر من أربعة ملايين منزل في جميع أنحاء العراق، إلى جانب ضخ موارد كبيرة في الاقتصاد المحلي من خلال العقود الثانوية للتنفيذ".

ويبلغ إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق قرابة 18 ألف ميغاواط/ ساعة، بينما يبلغ حجم الاستهلاك 23 ألف ميغاواط؛ وعجز يبلغ 4000 ميغاواط، فيما يتم استيراد ألف ميغاواط من إيران.

ويتزامن عجز العراق في وفرة الطاقة الكهربائية، على الرغم من امتلاكه احتياطات كبيرة من النفط والغاز، وهو ما ساهم في تأجيج غضب شعبي، سيما في الجنوب، العام الماضي.

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قتل خلالها 346 شخصا على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الخليج 365، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان ومصادر طبية وحقوقية.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.