تونس.. الطراولي رئيسا جديدا لحزب "الحراك" خلفا للمرزوقي

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

أعلن حزب "الحراك" في تونس، الإثنين، تكليف رئيس هيئته السياسية خالد الطراولي، برئاسة الحزب بعد يوم من استقالة رئيسه المنصف المرزوقي.

جاء ذلك في بيان للحزب الاجتماعي الديمقراطي، اطلعت عليه الخليج 365.

وذكر البيان أن "الهيئة السياسية للحزب.. قررت استنادا إلى النظام الداخلي للحزب، تكليف خالد الطراولي رئيس الهيئة السياسية بمهام رئاسة الحزب".

وأضاف أن "الهيئة السياسية للحراك قررت الإبقاء على الدكتور المرزوقي رئيسا شرفيا (فخريا) للحزب".

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وتابع أن "الهيئة السياسية قررت قبول استقالة الرئيس (المرزوقي)، مع التثمين الكامل لكل النضالات والتضحيات التي قدمها، ولكل الإرث الفكري والمعرفي والنضالي والأخلاقي الذي تركه لمناضلي الحزب وأنصاره وللتونسيين جميعا".

والأحد، قال المرزوقي (74 عامًا) في رسالة نشرها عبر "فيسبوك": "إثر نتائج الانتخابات الأخيرة التي أتحمل كامل المسؤولية فيها، قررت الانسحاب من رئاسة حزب الحراك وكذلك من الساحة السياسية الوطنية، مع البقاء ملتزما بكل قضايا شعبي وأمتي التي سأواصل خدمتها بما أستطيع".

ولم يفز حزب "الحراك" بأي مقعد في الانتخابات التشريعية المقامة في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

والمرزوقي أول رئيس تونسي بعد الثورة، تقلد المنصب من 2011 إلى 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.