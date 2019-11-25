مصر.. حكم أولي بإعدام 7 أدينوا بقتل عناصر شرطية

القاهرة / الخليج 365

قضت محكمة مصرية، الإثنين، بإعدام 7 أشخاص أدينوا بمهاجمة وقتل عناصر شرطية قبل 3 أعوام، وفق مصدرين.

وأفادت صحيفة الأهرام المملوكة للدولة عبر موقعها الإلكتروني، بأن محكمة جنايات القاهرة، عاقبت 7 متهمين بالإعدام و3 بالسجن 15 عاما و15 بالسجن 10 سنوات، فيما قضت ببراءة 7 آخرين في الهجوم على سيارة شرطة في مدينة حلوان جنوبي القاهرة، الذي أسفر عن مقتل ضابط و6 أمناء شرطة (رتبة أقل من ضابط).

ووفق تصريحات صحفية لمصدر قانوني، تحفظ على ذكر هويته، يعد هذا الحكم أوليا قابلا للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون)، خلال 60 يوما عقب صدور حيثيات وأسباب الحكم.

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وتعود أحداث القضية إلى 8 مايو/آيار 2016 عندما تعرضت سيارة يستقلها ضابط وأمناء شرطة من قسم شرطة حلوان لهجوم بمدينة حلوان؛ ما أسفر عن مصرع ضابط و6 أمناء.

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أحال النائب العام المتهمين للمحاكمة وفي يناير/كانون الثاني 2017 انعقدت أولى جلسات المحاكمة.

وفي 28 سبتمبر/أيلول الماضي، أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق 7 متهمين في القضية للمفتي للحصول علي رأيه الشرعي بإعدامهم من عدمه، وهو الحكم الذي أكدته المحكمة اليوم بعد استطلاع رأي المفتي الذي جاء بالموافقة.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات نفوا صحتها منها "الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.