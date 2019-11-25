قتيلان إثر تفجير سيارة مفخخة في أعزاز شمالي سوريا

حلب، أعزاز (سوريا) / عمر كوباران / الخليج 365 قتل شخصان وجرح آخر في مدينة أعزاز شمالي سوريا، الإثنين، جراء تفجير سيارة يعتقد أن منظمة "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابية قامت بتفخيخها. وأفاد مراسل الخليج 365 بأن التفجير وقع وسط أعزاز وأسفر عن سقوط قتيلين وجرح آخر كحصيلة أولية. ووجهت مصادر أمنية في المدينة أصابع الاتهام في التفجير المذكور إلى منظمة "ي ب ك" الإرهابية. ويستهدف إرهابيو "ي ب ك" بشكل متكرر مدينة أعزاز انطلاقا من مدينة تل رفعت جنوب المدينة التي تسيطر عليها المنظمة منذ 2016.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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