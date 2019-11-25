ولي العهد يزور معرض الرياض للسيارات

صحيفة الخليج الالكترونية زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الإثنين معرض الرياض للسيارات، والمقام ضمن فعاليات موسم الرياض في الجنادرية. وأظهرت الصور، التي نشرها المصور بندر الجعلود على “تويتر”، قيام ولي العهد بجولة على المعرض ومشاهدة السيارات المعروضة. يُذكر أن معرض الرياض للسيارات يحتضن عددًا هائلًا من السيارات النادرة والكلاسيكية والمعدلة، تصل إلى 1200 سيارة، منها نماذج وحيدة في العالم، مثل سيارة فيراري 599 جي تي زد نيبيو زاجاتو، وأيضًا سيارة المستقبل “سيارة 2030”.

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