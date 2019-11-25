ضمك يفسخ عقد لاعبه الايفواري كواكو أوبين

الخليج - حسن القبيسي قدم مدير الجهاز الفني بنادي ضمك السعودي بقيادة الجزائري نور الدين زكري تقريراً لإدارة النادي طالبا فيه فسخ عقد المحترف الايفواري كواكو أوبين لاعب خط الدفاع . وذلك لعدم الحاجة له خلال الفترة القادمة . وقامت إدارة النادي بفسخ عقد اللاعب بالتراضي وقدمت الإدارة شكرها للاعب على ما قدمة خلال فترة لعبه مع النادي . الجدير بالذكر بأن اللاعب كان من ضمن اللاعبين الذين لعبوا للنادي خلال الموسم الماضي وصعد على أثرها النادي لدوري المحترفين وكان هو المحترف الوحيد الذي تم تجديد عقدة بتوصية من المدرب التونسي المقال محمد الكوكي الذي انهي عقدة بعد الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمن للمحترفين .

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