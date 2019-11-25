الخطوط الجوية تعلن عن وظائف شاغرة

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صحيفة الخليج الالكترونية
فتحت الخطوط الجوية السعودية باب التقديم على وظيفة شاغرة بمسمى ” أخصائي سلامة وجودة ” للعمل بمدينة جدة .
وأوضحت الخطوط السعودية الشروط المطلوبة وفقاً للتالي :
1- أن يكون المتقدم من المواطنين .
2- درجة البكالوريوس على الأقل في أحد التخصصات : الإدارة الهندسية، الهندسة البيئية، العلوم البيئية، إدارة العمليات ، إدارة التشغيل والجودة، إدارة الكوارث .
– ويمكن تقديم حاملي البكالوريوس في التخصصات التكنولوجيا الهندسية، البيئة والسلامة، إدارة البيئة والسلامة، هندسة الحماية من الحرائق، هندسة السلامة من الحرائق التكنولوجيا، مهندس السلامة من الحرائق، هندسة التصنيع، هندسة الجودة، هندسة السلامة، التكنولوجيا الإلكترونية، التكنولوجيا الكهربائية، السلامة الصناعية ، وغيرها من التخصصات ذات الصلة .
3-– اختبار قياسي لإتقان اللغة الإنجليزية (STEP) من قِبل QIYAS بدرجة لا تقل عن 72 ، ويجب ألا يتجاوز تاريخ إصدار الاختبار عامين من تاريخ تقديم الطلب.
وحول موفد التقديم ، قالت ” الخطوط السعودية ” أنه متاح حتى 30 – نوفمبر – 2019 ، ويمكن التقديم ومعرفة المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي : هنا
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