ضبط عصابة يمنية قامت بـ15 سرقة في المدينة وجدة

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صحيفة الخليج الالكترونية
تمكنت شرطة المدينة المنورة من ضبط تشكيل عصابي يمني تورط في سرقة مبالغ مالية وبعض العود والبخور من أحد المحلات التجارية بمبلغ يجاوز 100 ألف ريال.
وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد حسين القحطاني بأنه بناء على نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها ، تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي – بفضل من الله – من ضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية اليمنية تراوحت أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس ، لتورطهم بسرقة أحد محلات العود والبخور ، حيث تم سرقة مبلغ 80 ألف ريال وبعض العود والبخور الذي بلغت قيمته بحوالي 25 الف ريال .
وأضاف أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم بما نسب إليهم وضبط بعض المسروقات بحوزتهم ، كما أقروا بارتكاب 15 سرقة ماثلة مابين المدينة ومحافظة جدة ، جرى إيقافهم واتخاذ كافة الاجراءات النظامية بحقهم.
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