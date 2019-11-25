«الشورى» يقر توحيد منصات التوظيف الحكومي

صحيفة الخليج الالكترونية

وافق مجلس الشورى على التوصيات التي انفردت بها “الرياض” وطالب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعمل مع الجهات الحكومية لتوحيد منصات التوظيف للقطاع الحكومي لتكون بوابة واحدة، وتحفيز وتسهيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في توطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، ودعاها إلى التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوحيد إجراءات ومعايير الحفر، وسرعة اصدار التصاريح لتمكين تنفيذ مشاريع الشبكات في الوقت المحدد.

وطالب المجلس اليوم الاثنين الوزارة بسرعة معالجة تراجع مؤشر البنية التحتية والعمل على أن تكون البنية التحتية قادرة على مواكبة التطور التقني، كما شدد على تمكين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووحدة التحول الرقمي من عضوية مجلس برنامج التحول الوطني للصناعة والخدمات اللوجستية.

وأقر الشورى توصيات تضمنت دعوة المؤسسة العامة للري بإعادة النظر في استراتيجيتها بما يتفق مع المهام والمسؤوليات المناطة بها وفقاً لتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء و وبما يتفق مع رؤية المملكة، ودعاها إلى التوسع في تنفيذ خطوط النقل للمياه المعالجة ثلاثياً، لاستخدامها في الري تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، وحثها على تشجيع صغار المزارعين لتطبيق أنظمة الري الحديثة، من خلال تحمل المؤسسة جزءاً من تكاليف تركيب شبكات الري الحديث، وطالبها بتوقيع اتفاقيات مع صندوق التنمية الزراعية، بهدف تمويل ومنح القروض للمزارعين و لتمكينهم من التحول لطرق الري الحديثة.

وفي شأن مناقشة تقارير الأداء السنوية، طالبت جواهر العنزي الهيئة العامة للزكاة والدخل بدراسة إيقاف الغرامات الضريبية عن الافراد من المواطنين ويكون الإيقاف محدد بمدة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات، الى حين نشر الوعي للمواطنين، ويكون الايقاف فقط للمواطنين الافراد رجالًا ونساءً وليس للعقاريين وتجار العقار، ودعت إقبال درندري الهيئة إلى التعاون مع وزارة العدل، وربط تسديد ضريبة القيمة المضافة على العقار بدفع قيمة العقار وافراغه وتسليم صك الملكية من خلال نظام الكتروني لاحتساب الضريبة يشمل ما يتحمله الأطراف من رسوم وغرامات تأخير، ويرى سعدون السعدون أن على الهيئة التنسيق مع العدل لاستيفاء القيمة المضافة على العقار قبل الإفراغ، وأشارت نورة المري إلى تجربة الهيئة في تحويل موظفيها في وقت قياسي الى نظام التأمينات الاجتماعية، ونوهت إلى أنها تجربة جديرة بالاهتمام كما طالبت بالاستفادة منها في بقية الجهات الحكومية مع تلافي الأخطاء التي وقعت فيها من عدم وضوح الرؤية لدى موظفيها اثناء اتخاذ قرار التحول، وأشاد سليمان الفيفي بإنشاء حساب الأموال غير المستهدفة واقترح بالعمل على التذكير بهذا الحساب ليصل للجميع.