شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من «البنوك» بشأن اكتتاب أرامكو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

وجهت البنوك السعودية تحذيرا للمواطنين من الوقوع في فخ الاتصالات الوهمية، التي تدعو للاكتتاب أو الاستثمار في سوق المال، وذلك بالتزامن مع الإقبال على الاكتتاب في أسهم شركة أرامكو.

جاء ذلك في تغريدة للبنوك السعودية عبر حسابها بموقع “تويتر”، اليوم الاثنين قالت فيها: “حافظ على خصوصيتك وسرية معلومات ولا تشاركها مع أي جهات غير رسمية، ولا تستجِب للاتصالات الواردة من أرقام مجهولة تدعوك للاكتتاب أو الاستثمار، وتطلب أرقامك السرية وبياناتك الشخصية”.

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وكانت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار “سامبا كابيتال” بصفتها مدير الاكتتاب لشركة أرامكو السعودية؛ قد أعلنت عن نتائج الاكتتاب للأيام الخمسة الأولى، حيث بلغت القيمة الإجمالية للاكتتابات 72.99 مليار ريال.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن القيمة الإجمالية لاكتتابات شريحة المؤسسات المكتتبة بلغت 58.39 مليار ريال بلغ إجماليها 1.82 مليار سهم.

وأضافت أن عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة بلغ 1.82 مليون مكتتب بعدد أسهم بلغ إجماليها 456.08 مليون سهم والتي تمثل 14.59 مليار ريال.