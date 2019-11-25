شكرا لقرائتكم خبر عن متجهة من رومانيا للمملكة.. انقلاب سفينة على متنها 15 ألف رأس غنم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

تعرضت سفينة شحن متجهة إلى المملكة للانقلاب وعلى متنها 15 ألف رأس من الأغنام عقب وقت قصير من مغادرتها ميناء ميديا الروماني.

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وقالت المتحدثة باسم فريق الإنقاذ، ذكرت مايا ستويكا؛ إن السفينة انقلبت، أمس الأحد، في البحر الأسود قُبالة ساحل رومانيا ولم تُعرف الأسباب بعد؛ حيث تمّ فتح تحقيق في ذلك.

وأشارت إلى أنه تمّ إنقاذ طاقم السفينة المكوّن من 20 سورياً ولبناني واحد، فيما تستمر محاولات إنقاذ الماشية رغم صعوبة المهمة -على حد وصفها-.

وأضافت: “السفينة ذاتها واجهت مشكلات في المحرك في ديسمبر الماضي، في حين لا تزال أسباب هذه الحادثة غير معروفة، وسيتم الإعلان عنها فور انتهاء التحقيقات”.