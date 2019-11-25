دايملر: «السحابية الأوروبية» أهم من برنامج الفضاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب رئيس قطاع الموارد البشرية في شركة «دايملر» الألمانية لصناعة السيارات، فيلفريد بورت، بضخ استثمارات سريعة لتأسيس بنية تحتية أوروبية للبيانات كبديل عن خدمات من الولايات المتحدة والصين في هذا المجال.

وقال بورت في تصريحات صحفية «في ضوء المحادثات الجارية حول برنامج فضاء أوروبي وتمويله، أعتقد أن السحابة الأوروبية أهم من برنامج الفضاء، لذلك ينبغي استثمار الأموال والطاقة في هذا المجال».

وبحسب خطط الحكومة الألمانية، فإنه من المنتظر الربط بين شركات تكنولوجيا معلومات ألمانية وأوروبية مستقبلاً في شبكة يمكن من خلالها تخزين ومعالجة بياناتها في أمان وبالصورة التي تحددها. ومن المفترض أن تمهد هذه الشبكة السحابية التي تحمل اسم «جيكا-إكس» الطريق لنماذج أعمال رقمية. ومن المتوقع البدء في تشغيل هذه الشبكة بحلول نهاية 2020. ولا تزال هناك الكثير من المسائل غير المحسومة في هذا المشروع، مثل التكاليف والتمويل. ومن المنتظر أن ينافس هذا المشروع شركات أمريكية عملاقة في الخدمات السحابية، مثل أمازون ومايكروسوفت وجوجل.

وأكد بورت أن أوروبا وألمانيا لا ينقصهما أي كفاءات ابتكارية لإنشاء بنية تحتية أوروبية للبيانات قادرة على المنافسة.