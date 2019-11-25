شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات حكومة الإمارات السنوية تستعرض الخطط العشرية للدولة وأفكار المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التى عقدت فى العاصمة أبوظبي، بمشاركة أكثر من 500 شخصية قيادية وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة البيان الاماراتية، استعرضت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات الموقع التنافسى للدولة والتحديات وأفكار المستقبل وأهم الخطط العشرية للدولة ومراحل تطبيق مئوية الإمارات 2071، وخطط وبرامج العمل الحكومية للعشر سنوات المقبلة التي تمثل المرحلة الأولى من المئوية، كما ناقشت سبل تعزيز تكامل الجهود الوطنية وتطوير البنية التحتية المستقبلية للدولة.