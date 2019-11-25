شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مسيرات غضب فى كافة المحافظات الفلسطينية رفضا للقرارات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد كافة المحافظات الفلسطينية غدا الثلاثاء، يوم غضب جماهيري ، رفضا للقرارات الأمريكية الجائرة بحق الشعب الفلسطينى وقضيته، والتي كان آخرها إعلان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو "شرعنة " المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية.

ودعت فصائل منظمة التحرير ، وعلى رأسها حركة التحرير الوطني "فتح"، وقوى وطنية، ومؤسسات، ونقابات، واتحادات، ومجالس بلدية، وجماهير الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده إلى الانطلاق غدا في مسيرات حاشدة ، ووقفات ، منددة بالموقف الأمريكي - الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطينى وقضيته وسرقة أرضه.



وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح " عزام الأحمد ، على أهمية الحراك الشعبي ، مضيفا في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن القوى والفصائل اجتمعت في كافة المحافظات واتخذت التحضيرات اللازمة ليوم الغضب غدا ، للخروج بصوت واحد معلنا للعالم أجمع أن الحقوق الفلسطينية لا يمكن سرقتها من قبل الاحتلال ، وللتأكيد على التمسك بالبرنامج الوطني لمنظمة التحرير ورفضه للإدارة الامريكية المتحالفة مع حكومة الاحتلال .



وأكد تواصل الحراك الدبلوماسي على الصعيدين الإقليمي والدولي ، كما سيجري بحث عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن ، وأنه إذا استخدمت أمريكا حق النقض "الفيتو" فإنه سيتم التوجه الى الجمعية العام للأمم المتحدة للانعقاد تحت بند "متحدون من أجل السلام " لإدانة الإعلان الأمريكي الأخير.

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ومن جهته ، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح " جمال محيسن، ان يوم الغضب غدا ، هو بداية لبرنامج نضالي شامل لمواجهة الاجراءات الأمريكية - الإسرائيلية ، وصولا إلى انتفاضة شاملة في وجه جرائم الاحتلال.



وأشار - في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" إلى أن حركة "فتح " على اتفاق وتنسيق كامل مع فصائل منظمة التحرير لاستنهاض طاقات عناصرها في الميدان لرفض الإجراءات الأمريكية في تصعيد شامل



وفي سياق متصل ، أوضح ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمين عام حزب "فدا" صالح رأفت، أن قيادات الفصائل كافة ستشارك في الفعاليات الجماهيرية التي ستنطلق غدا ، في كافة أرجاء الوطن، رفضا لإعلان الإدارة الأمريكية بشأن شرعنة المستوطنات الاسرائيل.



من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تعليق "الدوام " جزئيا في كافة مدارس المحافظات الفلسطيينة غدا ، التزاما مع قرار فصائل منظمة التحرير الرافض للقرار الأمريكي الإسرائيلي حول المستوطنات، وإغلاق مديرية تربية القدس، والمحاولات المتواصلة لضرب التعليم في المدينة المقدسة و"أسرلته" .

