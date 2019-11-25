شكرا لقرائتكم خبر عن مناورات بحرية "روسية – جزائرية" بالمتوسط للكشف عن القراصنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس قسم دعم المعلومات فى أسطول البحر الأسود الروسى ألكسندر رولوف، أن عدة سفن من الأسطول أجرت مناورات فى البحر المتوسط مع البحرية الجزائرية للتحكم بالملاحة المدنية، والكشف عن القراصنة.
وقال رولوف، فى تصريح صحفى، اليوم الاثنين، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك"، إن "الفرقاطة الأدميرال "ماكاروف" وسفينة الدورية "فاسيلى بيكوف"، وقارب الإنقاذ "إس بى 739" التابعة لأسطول البحر الأسود الروسى، عملت مع البحرية الجزائرية لضمان الأمن البحرى فى الجزء الغربى من البحر الأبيض المتوسط ".
وأضاف، "لقد تضمنت هذه المناورات التدريب للسيطرة على الملاحة المدنية مع البحث عن السفن المشتبه فى قيامها بالقرصنة والنشاط الاقتصادى غير القانونى".
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