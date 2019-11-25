شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عمليات بغداد ينفى استخدام الرصاص الحى فى التعامل مع المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد قائد عمليات بغداد الفريق ركن قيس المحمداوى، اليوم الاثنين، أن القوات الأمنية لا تستخدم الرصاص الحي في التعامل مع المتظاهرين، بل تأخذ تشكيلات دفاعية فقط.

وقال المحمداوى - في تصريحات خاصة لقناة (العربية الحدث) - إن "هناك عناصر تستغل الوضع الأمني لإثارة الفتن"، لافتًا إلى أنه "تم اعتقال بعض المتظاهرين الذين قاموا بالاعتداء على مجموعات أمنية بالأمس".



وأشار إلى أن "القوات الأمنية العراقية لا تعبر الخطوط الفاصلة بينها وبين المتظاهرين"، موضحًا أن "هناك مجموعات مخربة تسعى إلى غلق الجسور بالقوة وتهديد أمن المواطنين".

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في سياق متصل، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، اللواء عبد الكريم خلف، إصابة 11 شخصًا جراء استهداف من أسماهم مجموعة خارجة على القانون لقوات الأمن برمانة يدوية وقنابل حارقة بمنطقة حافظ القاضي في بغداد.



وأضاف أن القوات الأمنية اعتقلت خارجين على القانون وما زالت تلاحق تلك المجموعات المخربة.

وتشهد العاصمة العراقية منذ أمس اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين، وسط عمليات كر وفر نجحت خلالها قوات الأمن في استعادة جسر الأحرار، ودفع المتظاهرين إلى ساحة الوثبة القريبة من جسر السنك.