شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تستضيف غدا اجتماعا لحماية حقوق المرضى النفسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد غدا الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع الثانى للجنة الفنية الاستشارية للتشريعات الصحية، الخاص بإعداد مشروع القانون الاسترشادى، الخاص بحماية حقوق المرضى النفسيين والأشخاص الذين أقلعوا والذين لديهم الرغبة فى الإقلاع عن تعاطى المخدرات.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، بأن هذا الاجتماع يأتى استكمالا للاجتماع الأول للجنة الفنية الاستشارية للتشريعات الصحية، الذى انعقد يومى 12-13 مارس 2019 بمقر الأمانة العامة، لدراسة الملاحظات التى وردت إلى الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب على المسودة الأولية لهذا المشروع، وإعداد مشروع الصيغة النهائية للقانون الاسترشادى المذكور، تمهيدا لعرضه على الدورة القادمة لمجلس وزراء الصحة العرب.

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وأكدت، أن قطاع الشئون الاجتماعية يحرص على العمل فى إطار تنفيذ الالتزامات الدولية لأهداف التنمية المستدامة 2030 الخاصة بالهدف الثالث، وهو "ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية فى جميع الأعمار"، وذلك من خلال القرارات العديدة التى اتخذها مجلس وزراء الصحة العرب فى هذا الشأن.

وأشارت، إلى أن مشكلة المخدرات حاليًّا تعد من أكبر المشكلات التى تعانيها دول العالم، وتسعى جاهدة لمحاربتها، لما لها من أضرار جسيمة على النواحى الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، ولم تعد هذه المشكلة قاصرة على نوع واحد من المخدرات أو على بلد معين أو شريحة محددة من المجتمع، بل شملت جميع الأنواع والطبقات، كما تظهر أنواع عديدة جديدة من المخدرات التى لها تأثير واضح على الجهاز العصبى للإنسان.