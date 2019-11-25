شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء السودانى يبدأ زيارة إلى إريتريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك، على رأس وفد رفيع المستوى اليوم، زيارة إلى إريتريا تستغرق يومًا.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، يجري رئيس الوزراء السودانى خلال الزيارة مباحثات مشتركة مع الرئيس الإريترى أسياس أفورقى يناقش العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، فضلًا عن مناقشة مساهمة إريتريا فى دفع عملية السلام وتحقيق الاستقرار بالسودان.