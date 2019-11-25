شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 إرهابيين من داعش فى قصف جوى بكركوك العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 6 عناصر من فلول تنظيم "داعش" الإرهابى، إثر قصف طيران الجيش العراقى وكرا لفلول التنظيم بقرية الخردات التابعة لناحية الرياض فى كركوك. ونقلت الوكالة الوطنية العراقية، اليوم الاثنين، عن مدر قوله إن القوات الشرطة عثرت أثناء تفتيش وتمشيط الضفة الشرقية لنهر دجلة إلى جسر الفتحة على عبوات ناسفة ومواد متفجرة تم تفجيرها موقعيا.

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