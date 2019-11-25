شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبّه: أمطار رعدية متوقعة مصحوبة بالبَرَد على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الاثنين)، عبر عدد من التنبيهات؛ من هطول أمطار وتساقط البرد، وتشكل سحب رعدية، ورياح نشطة، في عدد من مناطق بالمملكة.

وقالت الأرصاد إنه يتوقع هطول أمطار رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية التي قد تتسبب في تدني مدى الرؤية، وذلك على منطقة الرياض، تشمل كلاً من العاصمة الرياض، الخرج، الدرعية، الدلم، الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، حريملاء، حوطة بني تميم، وشقراء، ويستمر التنبيه حتى الساعة السادسة مساء، فيما تسود على محافظات الدوادمي والسليل وعفيف ووادي الدواسر رياح نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية.

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ونبهت الهيئة من أمطار رعدية على المنطقة الشرقية في كلٍّ من الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة، وقرية العليا، ويستمر التنبيه حتى الساعة الثامنة مساء.

وحذرت من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتشكل السيول وتساقط البرد وتدني مدى الرؤية على كل من منطقة مكة المكرمة (أضم، الطائف، العرضيات، ميسان، القنفذة، الليث)، فيما تشهد العاصمة المقدسة سحباً رعدية مصحوبة برياح نشطة، ويستمر التنبيه حتى الساعة الثامنة مساء.

وفي منطقة الباحة، توقعت الأرصاد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى الثامنة مساء على محافظات (الباحة، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة)، إضافةً إلى محافظات منطقة عسير، ومنطقة جازان.