كيف تفادي الإحساس بثقل الساقين والحفاظ عليهما؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تعاني بعض النساء، كما الرجال، من مشكلات الأوردة الدموية تحت الجلد، التي تظهر باللون الأحمر أو الأزرق أو البنفسجي، من دون أن يعني ذلك خطراً صحياً كبيراً، على الرغم من شعور المصابات بالألم أو الثقل في الساقين، لا سيما عند الوقوف لساعات طويلة، ما يؤدي إلى ظهور الدوالي، التي تؤثر في جمال الساقين والأطراف السفليَّة.



إليك مجموعة النصائح التي يمكن أن تساعد على تفادي الإحساس بثقل الساقين والحفاظ عليهما في حال من الصحة والجمال، وفقاً لموقع "فيم" الألماني:

- رفع الساقين إلى الأعلى وإزالة العبء عنهما: يساعد ذلك الدم على العودة وفق مسار الجاذبية الأرضية، من الأطراف السفليَّة إلى القلب، حتى يخفّ العبء عن الأوردة وصماماتها، فيخفّ الشعور بثقل الساقين.

- عدم وضع ساق على أخرى أثناء الجلوس: أفضل وضعيَّة عند الجلوس على الكرسي هي وضع القدمين على الأرض، بحيث تكونان متجاورتين بشكل مستقر، حين تكون الزاوية بين الفخذ والساق مساوية لتسعين درجة.

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- تجنّب الوزن الزائد: زيادة الوزن تشكّل عبئاً على الأوعية الدموية، وقد تؤدي إلى الشعور بثقل الساقين؛ لذلك يُنصح بالتخفيف من الوزن الزائد عبر اتباع "رجيم"، ثم الإكثار من الحركة، وتناول غذاء متوازن موزّع على 3 وجبات رئيسية ووجبتين خفيفتين خلال النهار.

- تكثيف الحركة: الحركة النشطة تنشّط عضلات الساقين. لذلك، على من يمارسون وظائف تتطلب الوقوف أو الجلوس طويلاً تخصيص فترات زمنية أثناء العمل للحركة والمشي. كذلك، ينبغي الصعود على السلالم مشياً على الأقدام؛ وفي الرحلات الطويلة بالقطار أو بالطائرة ينبغي تحريك الساقين باستمرار، لكن مع تجنّب ممارسة الرياضات الثقيلة، لأنَّها تزيد من مشكلات الساقين، بسبب الضغط الذي تسبّبه على الأوردة، والأفضل استبدالها بالسباحة والمشي أو قيادة الدراجة الهوائية.

- ارتداء الجوارب الضاغطة: للجوارب الضاغطة فوائد مضادة لثقل الساقين الناتج عن تجمّع الدم في الأوردة.

- شرب الماء بوفرة: لدعم الأوردة، إذ يجعل الدم خفيفاً ويجعل صعوده إلى القلب سهلاً.

- انتعال الأحذية المريحة: ينبغي انتعال أحذية صحيَّة مريحة غير ضيّقة وتجنّب النساء للكعب العالي.