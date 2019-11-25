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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طريقة تبييض الاسنان بالملح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
كل شخص يسعي لأن تكون أسنانه بيضاء دائما ، للتمتع بإبتسامة جميلة و جذابة ، لا تشعره بالحرج من مظهر أسنانه ، و من المفيد أن هذا في الشأن توجد مجموعة من الطرق الطبيعية و التي تساعد في الحصول على أسنان ناصعة البياض و بريق و لمعان ، و هي طرق سهلة للغاية ، سنتحدث اليوم من بينهم عن طريقة تبييض الأسنان بالملح .
طريقة تبييض الاسنان بالملح :
1-خلط ملح خشن مع عصير ليمون و إضافة قليلا من الماء الدافئ لهم حسب الحاجة ، حتى تصبح عجينة ، و حفظه في الثلاجة ، و غسيل الأسنان به بدلا من معجون الأسنان بعد كل وجبة ، و القيام بذلك مرتين أسبوعيا .
2-غمس إصبع اليد المبلل بالماء في مسحوق ملح خشن ، و تنظيف الأسنان بالإصبع ، مع مراعاة عدم جرح اللثة ، و القيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع .
3-خلط ملح طعام خشن مع بيكربونات صوديوم ، و تنظيف الأسنان بالخليط ، مرتين أسبوعيا .
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