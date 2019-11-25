شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هكذا تفرق بين الشامة العادية وبين سرطان الجلد! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الشامة هي مجموعة من الخلايا الصباغية التي تبرز على سطح الجلد.



شامة عادية في حد ذاتها ليست خطيرة، لكن الميلانوما، سرطان الخلايا الصبغية (Melanoma) ، وهو نوع من سرطان الجلد، يظهر أحيانا كشامة "بسيطة"، وبالتالي فالكشف المبكر قد ينقذ الحياة.

ما هي الشامة؟

الشامة، هي عبارة عن تكاثر خلايا التي تدعى "وحمة"، والتي تنتج عادة اصباغ.

عندما تشكل خلايا كهذه مجموعة، يتكون انتفاخ في الجلد وتدعى عمليا شامة.

كيف تتكون الشامة؟

تتكون اي شامة غالبا، بسبب وجود عنصر وراثي، اي انه بغض النظر عما يفعل الشخص - اذا كان لديه استعداداً وراثياً لتكون الشامات في جسمه، فستتكون لديه شامات.

المكون الثاني هو بيئي ويرتبط بموضوع التعرض لاشعة الشمس.

هل الشامة خطيرة؟

الشامة هي ورم حميد وشائع جدا لدى الكثيرين منا.

المشكلة تبدا عندما يظهر نوع من سرطان الجلد يسمى الميلانوما، وهو خطير جدا لانه لا يوجد له علاج حتى الان، والذي يبدو في البداية وكانه مجرد شامة "عادية" والخوف هو ان اكتشافه في وقت متاخر يمكن ان يعرض حياة الانسان للخطر.

كيف نميز بين الميلانوما وبين شامة "عادية"؟

يتم اجراء التشخيص من قبل طبيب الامراض الجلدية بواسطة جهاز يسمى Dermatoscope. هذا الجهاز يحتوي على عدسة مكبرة تكبر 10 مرات، والذي يعطي ضوء قوي دون اشعاع.

ينظر طبيب الامراض الجلدية من خلال العدسة المكبرة ويعرف - وفقا لشكل ومبنى الشامة – اذا ما كانت شامة عادية، شامة ذات خصائص مشبوهة التي يوصى بمراقبتها، ام ميلانوما.

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ما الذي يميز شكل الميلانوما؟

تتميز الميلانوما بمبنى المعروف باسم: "ABCDE" A = عدم التناظر (Asymmetry).

الشامة ذات المبنى الغير متناظر تكون مشبوهة اكثر من الشامة ذات المبنى المستدير.

B = حدود (Borders). الشامة التي حدودها ليست حادة وليس من الواضح اين تبدا و / او تنتهي، هي شامة مشبوهة.

C = اللون (Color). الشامة التي لها اكثر من لونين يجب ان تشعل لدينا الضوء الاحمر.

D = القطر (Diameter). قطر شامة اكبر من ستة ملم يظهر ان هناك خطر لوجود الميلانوما.

E = التطور (Evolve). الشامة التي تغير شكلها، لونها وحجمها، تنزف وغير ذلك، يجب ان تثير الشكوك.بعد تشخيص شامة كميلانوما او شامة "عادية"، ما هو العلاج؟

يوصى الاشخاص الذين لديهم 20 شامة او اكثر ان يقوموا بفحصها مرة واحدة على الاقل في السنة.

من الممكن الان التصوير بطريقة خاصة ومقارنة الجلد، بواسطة برنامج كمبيوتر، هل هناك تغيير في كمية و / او شكل الشامة بعد عام.

هذه الصورة تساعد في تشخيص الشامة الصغيرة التي حدث فيها تغيير والذي لا يمكن للعين المجردة ان تراه.

اذا حدث تطور وتغييرات وفقاً للصور، فيجب التشاور مع الطبيب بشان ازالة تلك الشامة.

في الحالات التي تكتشف فيها الميلانوما، فالعلاج يكون مختلفا تماما.

ما هو الفرق بين الشامة لدى صغار السن بالمقارنة مع كبار السن؟

لدى بعض الناس، تظهر الشامة في سن مبكرة - التاسعة او العاشرة – او في سن المراهقة وتكبر على مر السنين، حيث ان التعرض لاشعة الشمس يزيد من وتيرة النمو.

في حوالي سن ال- 20، تبدأ الشامة في النمو الى العمق ايضا، بحيث انه في نهاية المطاف فان هذه الشامة تبرز وينبت منها الشعر في بعض الاحيان.

بعد سن 30-40 يتوقف ظهور الشامات الجديدة، حتى لو تعرضنا لأشعة الشمس وخلال سن الشيخوخة يتلاشى لونها وتبقى الشامات بارزة ولكنها تفقد لونها.