لويس فيتون تستحوذ على «تيفاني» بأكثر من 16 مليار دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «إل.في.إم.إتش» الفرنسية، في بيان اليوم الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على «تيفاني» الأمريكية مقابل أكثر من 16 مليار دولار، فيما يمثل أكبر صفقة استحواذ في مجال السلع الفاخرة. ستزيد هذه الصفقة من حصة الشركة الفرنسية العملاقة في مجال المجوهرات وستتيح لها الوصول إلى عدد أكثر من العملاء الأمريكيين. وأشار البيان إلى أن الشركة المالكة للعلامة التجارية «لوي فيتون» وافقت على دفع 135 دولاراً للسهم الواحد في الشركة الأمريكية للمجوهرات. ووافق مجلسا إدارة الشركتين على العرض يوم أمس الأحد. كانت «تيفاني» رفضت عرضاً سابقاً في تشرين الأول/أكتوبر الماضي قدر سعر السهم بـ120 دولاراً، ومن المتوقع إتمام الاتفاق النقدي، منتصف العام المقبل.