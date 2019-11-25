لصوص يقتحمون غرفة الكنوز في متحف «القبو الأخضر» بألمانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتحم لصوص مجهولون غرفة الكنوز في متحف «القبو الأخضر» (جرونيس جيفولبه) في مدينة دريسدن الألمانية صباح الاثنين، وذكرت الشرطة أن الاقتحام حدث في القسم التاريخي من مجموعة المعروضات القيمة بالمتحف، فيما لم يتضح بعد حجم الخسائر.

تجدر الإشارة إلى أن غرف المتحف تخضع لتأمين مشدد، ومن المنتظر أن تعلن الشرطة في وقت لاحق المزيد من التفاصيل عن الواقعة.

يُذكر أن أمير سكسونيا، أوجوست القوي، (1670 - 1733) أمر بإنشاء غرفة الكنوز خلال الفترة من عام 1723 حتى عام 1730، وتُعرض هذه الغرفة حالياً في قسمين، ويوجد القسم التاريخي في الدور الأرضي للقصر المقام فيه المتحف.

وتُعرض إحدى القطع الأكثر قيمة للمتحف حالياً في متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك، وهي الماسة الخضراء. وتعتبر هذه الجوهرة الفريدة ذات اللون الطبيعي التي تزن 41 قيراطاً من القطع المعارة الأكثر إثارة في معرض: «صنع المعجزات: العلوم والفخامة في قصور أوروبا» بمتحف المتروبوليتان للفنون.