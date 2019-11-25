تايلور سويفت تتغلب على مايكل جاكسون لتصبح الأكثر فوزاً بجوائز حفل الموسيقى الأمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حازت المغنية الأمريكية تايلور سويفت 6 جوائز خلال حفل جوائز الموسيقى الأمريكية مساء الأحد على مسرح «مايكروسوفت» في مدينة لوس أنجلوس، شملت جائزة فنان العقد وأفضل فنانة للعام وصاحبة أفضل فيديو غنائي عن أغنية «يونيد تو كالم داون». وتغلبت تايلور على ملك البوب الراحل مايكل جاكسون لتصبح الأكثر فوزاً بجوائز الموسيقى الأمريكية حتى الآن بعد وصول رصيدها إلى 29 جائزة. وأدت تايلور خلال الحفل عدة أغان منها «ذا مان» و شيك ات اوف التي شاركتها في أدائها على المسرح كل من المغنيتين كاميلا كابيلو وهالسي.

كما توجت المغنية الأمريكية بيلي إيليش،17 عاماً، بجائزة الفنان البديل المفضل لعام 2019. وفازت هالسي بجائزة أفضل أغنية بوب ـ روك عن أغنية "ويزاوت مي". وفازت كل من كاميلا كابيلو وشون مينديز بجائزة أفضل تعاون لهذا العام عن أغنية "سينيوريتا". كما حصلت المغنية كاري اندروود على جائزة أفضل ألبوم لموسيقى الكانتري.

افتتحت الحفل سيلينا جوميز بغناء "لوز يو تو لاف مي". وقدمت كل من كريستينا أجيليرا وتوني براكسن وفريقا جوناس برازر وجرين داي عروضاً موسيقية. وشهد الحفل عودة المغني البريطاني أوزى اوزوبورن ـ 70 عاماً ـ بعد اختفائه العام الماضي عن الساحة الموسيقية بسبب مشاكل صحية. واختتم الحفل فعالياته بعرض للمغنية شانيا توين، ثم انضمت إليها كل من المغنيتين سيارا وتايلور سويفت.