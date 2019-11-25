جهاز يرصد السرطان في ساعتين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طورت شركة يابانية شهيرة جهازاً لفحص الدم يتيح رصد أنواع متعددة من مرض السرطان بدقة 99% في ساعتين.

ووفق ما أوردته هيئة الإذاعة اليابانية الاثنين، جاء تطوير هذه التقنية ثمرة للتعاون بين شركة «توشيبا» وجامعة طوكيو الطبية والمركز القومي للسرطان في اليابان.

وقال علماء الشركة إن الفحص يقيس تركيز جزيئات الحمض النووي الريبوزي الدقيق التي تبعثها الخلايا السرطانية. وأضافوا أنه يستطيع رصد 13 نوعاً من السرطانات في المراحل المبكرة، بما فيها سرطانات البنكرياس، والمعدة، والثدي.

وأشار الباحثون إلى أن الفحوص تجرى عن طريق جهاز صغير يستطيع تحديد المرض في غضون ساعتين، ويعتقدون أنه قد يؤدي إلى تقليل تكلفة الفحص السرطاني.