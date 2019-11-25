عريضة أوروبية لحظر المبيدات الصناعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت الاثنين «مبادرة مواطنية أوروبية» تهدف إلى حظر المبيدات الصناعية في الاتحاد الأوروبي في غضون 15 عاماً وتأمل في أن تجمع أكثر من مليون توقيع لحمل المفوضية الأوروبية على فتح نقاش.

وأطلق المبادرة سبعة أشخاص من الاتحاد الأوروبي يقيمون في إيطاليا ورومانيا وفرنسا والنمسا وألمانيا وبلجيكا واليونان وفق مصدر في منظمة «جينيراسيون فوتور» غير الحكومية الفرنسية. ووافقت المفوضية على طلبهم.

ويشكل هذا النوع من المبادرات أداة لمشاركة الأشخاص تسمح بطرح مواضيع تهمهم على المفوضية. وكانت مبادرة مواطنية أوروبية أطلقت عام 2017 دفعت المفوضية إلى إعادة النظر في القانون حول «جلايفوسات» مبيد الأعشاب المثير للجدل.

وتستمر العريضة الجديدة بجمع التواقيع حتى 30 سبتمبر/أيلول 2020.

وتطالب المنظمات غير الحكومية الداعمة للمبادرة بالحظر التدريجي للمبيدات الحشرية الصناعية في الزراعة الأوروبية وصولاً إلى 80 % بحلول 2030 مع إعطاء الأولوية للأنواع الأكثر سمّية على أن تصبح منطقة "خالية من المبيدات الحشرية" بحلول 2035 على أبعد تقدير حسب الملف الإعلامي.

وراهناً، يمكن لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أن تعتمد برنامجاً خاصاً بها لخفض هذه المبيدات.