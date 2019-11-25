شرطة أبوظبي تحث على مواكبة المستجدات الأمنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حثت شرطة أبوظبي الضباط المشاركين في دورتي القيادات الأولى والوسطى، على ضرورة تنمية قدراتهم المعرفية والمهارية، من خلال الاستزادة من العلوم الحديثة، ومواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة في مسيرتها التطويرية الشاملة لمواجهة التحديات الأمنية بمختلف أشكالها وأنواعها.

وكان العميد خلفان الكندي، نائب مدير قطاع الموارد البشرية، زار قاعات تدريب الدورتين، التي تنظمها إدارة التدريب، بمشاركة منتسبين من مختلف القطاعات في شرطة أبوظبي، واطلع على سير المحاضرات، والحقائب التدريبية المطبقة وفق أفضل النظم التدريبية الحديثة.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على دعم الكادر الشرطي للحفاظ على مكتسبات الوطن وتميزه، لافتاً إلى أن تجارب القيادات الشرطية في مسيرة العمل الشرطي والأمني، تسهم في صقل شخصية ضابط الشرطة للتعامل مع المواقف المختلفة، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية مواكبة العلوم الحديثة بما يعزز من تطوير الإمكانات البشرية.