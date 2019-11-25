تراجع صادرات الطاقة في الجزائر بأكثر من 12%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت صادرات الجزائر من النفط والغاز 12.52% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 25.28 مليار دولار مقابل 28.89 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب ما أظهرته الاثنين بيانات الجمارك.

وتعتمد الجزائر على مبيعات النفط والغاز في تحصيل 95% من إيراداتها من العملة الأجنبية لكنها تجد صعوبة في زيادة إنتاجها، وأججت جهودها لتقليص الإنفاق العام بهدف تعويض انخفاض الدخل حركة احتجاجات حاشدة في البلاد.

وأقر المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) قانوناً جديداً يهدف لجعل القطاع أكثر جذباً للمستثمرين الأجانب الذين قد يساهمون في تعزيز الإنتاج، لكن لا يزال الحظر سارياً على تملك الأجانب لحصة أغلبية في مشروعات النفط والغاز.

كما عينت الجزائر هذا الشهر شيخي كمال الدين رئيساً جديداً لشركة الطاقة الحكومية سوناطراك، وهو عاشر رئيس للشركة على مدى 19 عاماً، وتتسم التغييرات الكبرى في قطاع الطاقة الجزائري بالحساسية السياسية، وزادت تلك الحساسية بسبب الاحتجاجات الحاشدة على مدى تسعة شهور ضد النخبة الحاكمة وقرب إجراء انتخابات رئاسية.