دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Realme X50 5G ينطلق قريباً بكاميرة سيلفي مزدوجة ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت علامة Realme التجارية إعلان تشويقي لهاتف Realme X50 5G مؤخراً على Weibo، تؤكد من خلاله على دعم الهاتف بكاميرة سيلفي مزدوجة في ثقب الشاشة.

قدمت Realme هاتفها المميز X2 Pro في بداية هذا العام، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق هاتف Realme X50 5G خلال الفترة القادمة.

ولقد نشر الإعلان التشويقي الجديد عبر Xu Qi Chase على Weibo، حيث ظهرت الكاميرة المزدوجة في ثقب الشاشة في الإعلان التشويقي، والتي تأتي في الزاوية اليسرى من الشاشة، لذا سيكون هاتف X50 5G إصدار الشركة الأول بميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس، كما أنه الإصدار الأول بتصميم ثقب الشاشة مع كاميرة سيلفي مزدوجة.

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ومن المقرر أن يدعم هاتف Realme X50 5G العمل مع شبكات 5G المستقلة أو الغير مستقلة، مما يتيح للمستخدمين التغطية لشبكات 5G في نطاق أوسع، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن مزيد من مواصفات الهاتف في إعلانات تشويقية تأتي لاحقاً من الشركة.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Realme X50 5G ينطلق قريباً بكاميرة سيلفي مزدوجة ظهر على التقنية بلا حدود.