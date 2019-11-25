دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع HMD تخطط لإطلاق هاتف Nokia 9.1 PureView في بداية 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت أحدث التقارير على خطط شركة HMD لإطلاق هاتفها القادم Nokia 9.1 PureView في بداية عام 2020، على أن ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 855 Plus.

بدأت شركة HMD بالفعل في تطوير هاتف Nokia 9.1 PureView وفقاً للعديد من التسريبات التي نشرت خلال الفترة الماضية، حيث يأتي هذا الإصدار بترقية في إعدادات الكاميرة عن الإصدار الرئيسي الذي أطلق منذ بضعة أشهر بكاميرة Penta، إلا أن هذا الإصدار سينطلق رسمياً العام المقبل.

أشارت التسريبات السابقة إلى أن HMD ستقدم هاتف Nokia 9.1 PureView قبل نهاية 2019، إلا أن تقرير جديد أكد على أن هذا الإصدار سيتم تأجيل إطلاقه رسمياً كما في الإصدار الأول، حيث كانت خطط الشركة لإطلاق هاتف Nokia 9 PureView في 2018، إلا أن HMD قامت بتأجيل إطلاق الهاتف حتى 2019.

ولقد جاء هاتف Nokia 9 PureView هذا العام بإعدادات خماسية للكاميرة الخلفية مع عدسات Zeiss، كما ضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 845.

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من جانب أخر أشارت بعض التسريبات إلى أن HMD ستقدم هاتف Nokia 9.1 PureView العام المقبل برقاقة معالج Snapdragon 855 Plus أو Snapdragon 855، لذا ستتأخر نوكيا بهذا الإصدار عن الإصدارات المنافسة في الأسواق خلال 2020، والتي تضم رقاقة معالج Snapdragon 865.

ومن المقرر أيضاً أن يضم هاتف Nokia 9.1 PureView كاميرات Zeiss، لذا نترقب هذا الإصدار بحلول عام 2020، لنتعرف بشكل أفضل على تقنية HMD في كاميرة الإصدار القادم.

المصدر

هذا الموضوع HMD تخطط لإطلاق هاتف Nokia 9.1 PureView في بداية 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.