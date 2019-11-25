"فيسبوك" تطور خاصية جديدة لحماية خصوصية مستخدميها

دبي - بواسطة محمد فارس © فيسبوك فيسبوك

كتب- عاصم الأنصاري:

أفادت تقارير إخبارية بأن شركة فيسبوك تطور خاصية جديدة لمستخدميها عبر منصتها، شبيه بميزة "Close Friends" الموجودة في منصة "إنستجرام".

ووفق ما ذكر موقع "Techcrunch"، أن "فيسبوك" تعمل على تطوير تلك الميزة بسبب شكاوي مستخدميها بشأن حماية المنشورات التي يريدون مشاركتها مع أصدقائهم المقربين فقط، إذ تتم مشاركة المنشورات الخاصة معهم فقط دون غيرهم من الأصدقاء.

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وذكرت "فيسبوك" أن 95% من مستخدمي التطبيق لم يخصصوا قوائم لمعارفهم، لذا تم اعتماد أسلوب "التجميع التلقائي" الذي يجمع الأصدقاء بناء على علاقات المستخدمين مع بعضهم، بالإضافة لتشكيل قوائم فرعية مثل "أصدقاء المدرسة" و"زملاء في العمل"، إلا أن ذلك لم يفلح في إقناع المستخدمين بزيادة المشاركة.

وتسمح الخاصية الجديدة والتي أُطلق عليها اسم "Favorities" للمستخدمين تصنيف أصدقائهم، وتحديد أولئك الذين يريدون مشاركة بيانات أو صور معينة معهم فقط، سواء من خلال المنشورات أو عبر "الماسنجر".

وأكد متحدث باسم الشركة أن الخاصية الجديدة لا تزال تجريبية، ولا تزال في المراحل الأولى، ولم تبدأ بعد اختبارها حتى مع موظفي الشركة أو غيرهم.