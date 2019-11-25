شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين التفجير الإرهابى الذي استهدف حافلة للأمم المتحدة فى كابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت مملكة البحرين اليوم، التفجير الإرهابى الذى استهدف حافلة تابعة للأمم المتحدة بالعاصمة الأفغانية، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أكدت وزارة الخارجية البحرينية اليوم، تضامنها مع أفغانستان في ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب، مجددةً موقفها الذي يرفض العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، معربةً عن بالغ تعازيها ومواساتها لذوي الضحية، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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