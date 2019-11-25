شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يلتقى موفدا بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريرى فى العاصمة بيروت، اليوم، الموفد البريطاني مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية ريتشارد مور . وكما نُشر على وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء عرض التطورات السياسية على الساحة اللبنانية الى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يلتقى موفدا بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.