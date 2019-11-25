شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تنظم فعالية لإطلاق استراتيجية حماية الأطفال فى وضع اللجوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين، فعالية إطلاق"الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال فى وضع اللجوء والنزوح في المنطقة العربية" بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية .

وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة ـ في تصريح لها على هامش الاجتماع ـ إنه يهدف إلى وضع أسس لبيئة آمنة لأطفال اللاجئين تلبي احتياجاتهم من خلال إجراءات تحديد المصلحة الفضلى وإتاحة فرص التعليم والعمل على الانخراط مع المجتمعات المضيفة والأسر لتوفير حماية الأطفال من العنف والإساءة والإهمال وحماية الأطفال اللاجئين من الزواج المبكر والعمالة واستغلالهم من قبل أطراف الصراع.

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وأضافت أبو غزالة" إن الاستراتيجية تتطرق إلى القضايا ذات الأولوية الخاصة بالأطفال في المنطقة العربية خلال المرحلة الراهنة والمتعلقة بتعزيز نظم الحماية الوطنية وتطوير واستحداث التشريعات والسياسات التي تضمن حماية الأطفال اللاجئين وتعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية بحماية الأطفال وإنقاذ حقوقهم".

وأكدت أن الاستراتيجية استندت إلى المبادئ التي تم إرساؤها دوليا بشأن توفير الحماية للأطفال اللاجئين ومنها مسئولية الدولة في حماية الأطفال وتقديم المصلحة الفضلى للطفل وكيفية سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ، ودعم مشاركة الأطفال وعدم التمييز وغيرها من المبادئ الأساسية.