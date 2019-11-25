شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأردنية تعلن إطلاق سراح أردنيين كانا محتجزين لدى ميليشيا الحوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم، إطلاق سراح أردنيين كانا محتجزين، منذ بداية الشهر الحالى، لدى ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة إيرانياً.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، أنه بعد متابعة حثيثة من قبل الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية الأردنية المعنية غادر اليوم المواطنان الأردنيان مدينة صنعاء بعد أن كانا محتجزين لدى ميليشيا الحوثي منذ 7 من نوفمبر الحالي لدى وصولهما إلى هناك في مهمة تتعلق بإجراء عمليات مراجعة الحسابات الخاصة بالبرامج الإنسانية في اليمن.

وثمّن الفايز - في بيان صحفي - التعاون الذي أبدته كوادر الأمم المتحدة - خصوصا مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن - في إطلاق سراح المواطنيين الأردنيين.