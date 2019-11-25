شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثى تمتنع عن استقبال المبعوث الأممى لدى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - امتنعت مليشيا الحوثى الانقلابية، وحلفاؤها عن استقبال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، الذى وصل أمس الأحد، إلى العاصمة صنعاء، وذلك بعد يومين من جلسة لمجلس الأمن، اتهم فيها مسئولون أمميون مليشيا الحوثى بتعطيل وصول المساعدات الإنسانية .

وذكر راديو "مونت كارلو"، اليوم الإثنين، أنه فى حالة عدم تمكن جريفيث من الاجتماع بزعماء المليشيا، فسيكون ذلك بمثابة انتكاسة مبكرة لخطته المتفائلة باقتراب حل شامل للأزمة اليمنية.‫

Advertisements

وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، قد وصل أمس إلى العاصمة اليمنية، التى تخضع لسيطرة مليشيا الحوثى الانقلابية.

وتبذل الأمم المتحدة، جهودا حثيثة من أجل التوصل لحل سياسى للأزمة اليمنية المستمرة منذ نحو خمس سنوات، والتى أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف، وجعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات ، ودفعت البلاد إلى حافة المجاعة فى وضع يوصف بأنه "الأسوأ عالميا"، جراء تعنت المليشيا الحوثية الانقلابية.