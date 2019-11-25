الجيش السورى يستعيد السيطرة على قرية "أم الخلاخيل" بريف إدلب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت وحدات من الجيش السورى، اليوم الاثنين، السيطرة على قرية (أم الخلاخيل) بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد تكبيد التنظيمات الإرهابية خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية أن وحدات من الجيش نفذت رمايات مدفعية قبل تقدمها واشتباكها مع التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم جبهة فتح الشام "النصرة سابقا" بقرية (أم الخلاخيل) بريف إدلب الجنوبي الشرقي، مشيرة إلى أن الاشتباكات انتهت بالسيطرة على القرية بعد سقوط خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد في صفوف الإرهابيين وتدمير عدة آليات لها.

واستعادت وحدات من الجيش السوري، أمس، السيطرة على قرية (المشيرفة) بريف إدلب الجنوبي الشرقي وذلك بعد أيام من بسط سيطرتها على قرية (اللويبدة غربية) و(تل خزنة) والقضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها.



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