شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى توفد بعثة مراقبة للانتخابات الرئاسية فى غينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوفدت منظمة التعاون الإسلامى، بعثة مراقبة للانتخابات الرئاسية فى غينيا بيساو، التى انتظمت يوم 24 نوفمبر الجارى.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، شارك الوفد، الذى يرأسه السفير بوبكر أدامو، فى اجتماع لرؤساء بعثات المراقبة الدولية يوم 23 نوفمبر 2019، حيث تمت مناقشة حالة الاستعدادات المتخذة لضمان تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

ونقل الوفد تحيات الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الذى عبر عن استعداد المنظمة لدعم التزام شعب غينيا بيساو بتعزيز الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى بلده.

وتم خلال اللقاء تأكيد أهمية تقديم الدعم والمساعدة لغينيا بيساو فى مرحلة ما بعد الانتخابات، وذلك من أجل تحقيق السلام الدائم والاستقرار