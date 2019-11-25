وفد من لجنة الانتخابات الفلسطينية يصل غزة الإثنين

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365

يصل إلى قطاع غزة، الإثنين، وفد من لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية لاستكمال مشاورات إجراء الانتخابات العامة مع حركة "حماس" وبقية الفصائل.



وقالت اللجنة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "يتوجه لجنة الانتخابات المركزية برئاسة حنا ناصر رئيس اللجنة وعضوية هشام كحيل المدير التنفيذي، وأشرف الشعيبي نائب المدير التنفيذي، من مدينة رام الله إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون ظهر الإثنين".

وأضاف البيان: "من المقرر أن يلتقي الوفد، الثلاثاء، مع قيادة حركة حماس والفصائل الفلسطينية في القطاع لاستكمال المشاورات، فيما يخص اجراء الانتخابات العامة المزمعة".

وأعلنت حركة "حماس"، مؤخرا، موافقتها على عقد الانتخابات الفلسطينية العامة، ردا على رسالة بعث بها الرئيس عباس للفصائل بهذا الخصوص.

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وأرسل عباس، وهو أيضا زعيم حركة "فتح"، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، رسالة إلى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بينها حركة "حماس"، عبر حنّا ناصر، تضمنت رؤيته لإجراء الانتخابات.

وجاء في الرسالة أن عباس سيصدر مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية يليه عقد لقاء وطني يتم خلاله بحث آليات إجراء الانتخابات.

وعقدت آخر انتخابات رئاسية في 2005، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية في 2006.

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