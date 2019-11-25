مفوضية حقوقية: مقتل 11 متظاهرا خلال 4 أيام في العراق

العراق/ عامر الحساني/ الخليج 365

كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق (رسمية تابعة للبرلمان)، الاثنين، عن مقتل 11 متظاهراً وإصابة نحو 300 آخرين خلال الأيام الأربعة الماضية.

ووثقت المفوضية في بيا، اليوم، احداث التظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات خلال (21-24 نوفمبر).

وأكدت ان قوات الأمن لجأت مجددا إلى العنف المفرط مما أدى الى سقوط متظاهر واحد في بغداد وإصابة 68 آخرين، ومقتل 7 وإصابة 131 في ذي قار، ومقتل 3 وإصابة 90 في البصرة بسبب التصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين.



وتابع البيان ان "المفوضية جددت مطالبتها للحكومة والقوات الامنية بمنع استخدام العنف المفرط بكافة اشكاله ضد المتظاهرين السلميين كونه يعد انتهاكا صارخا لحق الحياة والأمن".

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وأشارت المفوضية في بيانها، أنه تم اعتقال 93 متظاهرا في بغداد أطلق سراح 14منهم، و38 في البصرة، و22 في ذي قار و34 بكربلاء، مطالبة القوات الامنية بعدم اعتقال اي متظاهر بصورة غير قانونية وجددت دعواتها لمجلس القضاء الاعلى لإطلاق سراح المتظاهرين السلميين الموقوفين.

وأكدت المفوضية على ضرورة حفاظ المتظاهرين السلميين على الممتلكات العامة والخاصة وتسهيل عودة الحياة العامة والمدارس والجامعات، مؤكدة انها مستمرة بتلقي بلاغات وشكاوى عن اختطاف ناشطين، فيما طالبت الحكومة والأجهزة الامنية بتكثيف جهودها لمعرفة مصير المخطوفين وإحالة المجرمين للقضاء.

ولفت البيان إلى ان "المفوضية وثقت قيام القوات الامنية باحتجاز عددا من المسعفين والاعتداء عليهم قرب بناية البنك المركزي في شارع الرشيد بتاريخ 22 الشهر الجاري"، ودعت المفوضية القوات الامنية لتسهيل عمل فرق المسعفين التطوعية وحمايتهم ومنع الاعتداء عليهم.

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