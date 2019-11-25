العراق.. إعادة فتح منفذ الشيب الحدودي مع إيران

بغداد (العراق) / محمد وليد / الخليج 365
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، الإثنين، إعادة فتح منفذ الشيب الحدودي (شرق) مع إيران.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، إنه تم إعادة فتح منفذ الشيب الحدودي أمام حركة المسافرين من العراق إلى إيران، بعد إغلاقه لمدة 9 أيام.
المنفذ الواقع في محافظة ميسان، أغلق في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أمام حركة المسافرين، بناء على طلب طهران، على خلفية الاحتجاجات التي كانت تشهدها إيران على رفع أسعار الوقود.
ويأتي إعادة فتح المعبر أمام المسافرين، إثر تراجع حركة الاحتجاجات في إيران على نحو كبير، بينما ما يزال العراق يشهد احتجاجات مناهضة لحكومة بغداد والتي بدأت مطلع الشهر الماضي.
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