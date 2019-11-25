العراق.. متظاهرون يعيدون إغلاق شوارع وجسور في ذي قار

بغداد / أمير السعدي / الخليج 365

أعاد متظاهرون، صباح الإثنين، قطع طرق وجسور في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، غداة يوم دام شهد مقتل 3 محتجين وإصابة العشرات.



وقال ناشط مدني وأحد المتظاهرين، في اتصال هاتفي مع مراسل الخليج 365، إن "متظاهرين أغلقوا مجددا صباح اليوم جسور النصر والزيتون والحضارات وسط مدينة الناصرية".



وأوضح أن "مدينة الناصرية تشهد توترا أمنيا على خلفية مقتل 3 وإصابة العشرات من المتظاهرين خلال الساعات الماضية".



وأضاف أن "المحتجين مستمرون بقطع الجسور في محاولة لمنع الموظفين والطلبة من الوصول إلى المدارس والجامعات ودوائر الدولة من أجل فرض إضراب عام".



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يُشار إلى أن محافظة ذي قار شهدت، الأحد، تصاعدا في الاحتجاجات، ووقوع صدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين؛ حيث أضرم متظاهرون غاضبون النار في المقر الجديد لمحافظة ذي قار بعد إلقاء الزجاجات الحارقة داخله.



كان محتجون أضرموا الشهر الماضي النيران بمبنى محافظة ذي قار، وعشرات المباني الحكومية ومنازل مسؤولين بينهم أعضاء في البرلمان.



ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل خلالها 346 شخصاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الخليج 365، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تابعة للبرلمان) ومصادر طبية وحقوقية.‎

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