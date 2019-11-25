الدفاع العراقية: دعوة الانقلاب العسكري على صفحة "مكافحة الارهاب" نشرها هاكرز

بغداد (العراق)/ محمد وليد/ الخليج 365

أوضحت قيادة العمليات المشتركة (تتبع للدفاع العراقية)، الاثنين، أن الدعوة لانقلاب عسكري على صفحة "مكافحة الارهاب" نشرها هاكرز.

وكنشر على الصفحة التابعة لجهاز مكافحة الارهاب، في وقت سابق، بيانا عن توجيه رئيس الجهاز بالقيام بـ "انقلاب عسكري"، بعدها تم حذف المنشور.

وقالت القيادة في بيان، إنها "تود أن تبين أن الصفحة الرسمية لجهاز مكافحة الإرهاب قد تعرضت الى اختراق من قبل أصحاب النفوس الضعيفة".

وأضافت، أن "ما نشر على هذه الصفحة عن وجود عصيان عار عن الصحة ولا مصداقية له اطلاقا، لذا اقتضى التنويه".

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وأفاد مصدر مطلع بان الصفحة التابعة الى جهاز مكافحة الإرهاب على الفيس بوك تم اختراقها أيضاً.

من جهته، نفى رئيس جهاز مكافحة الاٍرهاب الفريق الاول الركن طالب شغاتي الكناني، الاثنين، الاخبار التي وردت على موقع الكتروني مخترق، بشأن "الانقلاب العسكري".

‏وقال شغاتي في بيان، إنه "ينفي الاخبار التي وردت على موقع إلكتروني ينتحل صفة جهاز مكافحة الاٍرهاب في الفيس بوك".

وأضاف، ‏أن "جهاز مكافحة الاٍرهاب كان وما زال هو سُور الوطن وحامي للشعب وللنظام السياسي الديمقراطي والدولة العراقية ومؤسساتها الوطنية".

وتعرضت مواقع وصفحات تابعة للحكومة العراقية عدة مرات للاختراق منذ انطلاق المظاهرات مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينها موقع وزارة الاتصالات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.