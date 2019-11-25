- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق إن سماء المملكة ستشهد بعد 30 يوماً ظاهرة كونية نادرة، ولن تتكرر إلا بعد 83 عاماً.
وأوضح الزعاق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الظاهرة هي الكسوف الحلقي للشمس، التي لم تحدث في المملكة منذُ 118 عاماً.
وبيّن أن الكسوف الحلقي سيُشاهد في شرق المملكة ناحية الهفوف بمحافظة الأحساء، وذلك فجر يوم الخميس المقبل 26 ديسمبر 2019م الموافق 29 ربيع الآخر 1441هـ.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تشهد ظاهرة كونية لم تحدث منذ 118 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.