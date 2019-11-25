المملكة تشهد ظاهرة كونية لم تحدث منذ 118 عاماً

صحيفة الخليج الالكترونية

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق إن سماء المملكة ستشهد بعد 30 يوماً ظاهرة كونية نادرة، ولن تتكرر إلا بعد 83 عاماً.

وأوضح الزعاق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الظاهرة هي الكسوف الحلقي للشمس، التي لم تحدث في المملكة منذُ 118 عاماً.

وبيّن أن الكسوف الحلقي سيُشاهد في شرق المملكة ناحية الهفوف بمحافظة الأحساء، وذلك فجر يوم الخميس المقبل 26 ديسمبر 2019م الموافق 29 ربيع الآخر 1441هـ.