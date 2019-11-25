شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق» يتوقع: ظاهرة كونية نادرة تشهدها المملكة الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد صالح الزعاق، أن تشهد المملكة أندر الظواهر الكونية وهي ظاهر الكسوف الحلقي للشمس والتي لم تحدث منذ 118 عاماً. وأضاف “الزعاق” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”: “سيشاهد الكسوف حلقياً في شرق المملكة ناحية الهفوف والأحساء في فجر يوم الخميس الموافق 2019/12/26”.

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