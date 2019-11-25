المرصد السوري: القوات الحكومية تواصل تقدمها جنوب شرق إدلب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين بأن القوات الحكومية السورية تمكنت من إحراز المزيد من التقدم جنوب شرق محافظة إدلب شمال غربي البلاد، وسط اشتباكات عنيفة مع المسلحين المتواجدين بالمنطقة. وأوضح المرصد أن القوات الحكومية تمكنت من التقدم والسيطرة على نقاط الزرزور وأم الخلاخيل ومواقع أخرى في المنطقة. وقصفت قوات النظام، بعد منتصف الليل، أماكن في معرة حرمة وكفر سجنة والشيخ مصطفى وأرينبة وتحتايا والتح وأم جلال بريف إدلب. Advertisements تجدر الإشارة إلى أن مسلحي المعارضة يسيطرون على معظم مناطق محافظة إدلب. وكان الرئيس السوري بشار الأسد قال الشهر الماضي خلال زيارة لأطراف المحافظة إن "معركة إدلب ستكون الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل مناطق سورية".

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