قتلى ومفقودون حصيلة «ضحايا الطقس» في إيطاليا وفرنسا واليونان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت حصيلة ضحايا العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة التي اجتاحت بعض مناطق إيطاليا وفرنسا واليونان، فيما تقدر سلطات هذه البلاد عدد المصابين والمتضررين بالآلاف.

ولقي خمسة أشخاص مصرعهم خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما هطلت أمطار غزيرة على شمال إيطاليا وجنوب فرنسا ودمرت جسرين على طريق سريع في شمال إيطاليا وتسببت بفيضان في البندقية الأحد.

والأمطار التي أدت كذلك إلى فقدان شخصين في البلدين، هي الأخيرة في موجة من الأحوال الجوية السيئة المستمرة منذ أسبوعين في المنطقة.

وتشهد منطقة بيومنت الإيطالية أمطاراً غزيرة وبدا الوضع أكثر دقة في منطقة السندريا جنوب تورينو، حيث تم إجلاء 200 شخص ووجد 600 آخرين أنفسهم معزولين بسبب فيضان مجاري أودية، وعثر على امرأة وقد فارقت الحياة بعد أن جرفت المياه سيارتها.

وفي ليجوري المجاورة انهار جسر على طريق سريع بالقرب من سافونا يربط تورينو وفرنسا جراء انهيار أرضي، ما خلف حفرة بطول 30 متراً في الطريق.

وتم غلق الطريق السريع الرابط بين جنوة وفينتميلي على الحدود الفرنسية صباح الأحد قبل إعادة فتحه، لكن الثلاثة آلاف ساكن في بلدة ستيلا كانوا لا يزالون معزولين بعد ظهر الأحد.

وفي منطقة فال داوست الواقعة أبعد شمالاً تم إجلاء 500 شخص بعد غلق عدة محاور طرق بسبب ارتفاع مخاطر حدوث انزلاقات، وفي البندقية وبعد عشرة أيام من ارتفاع تاريخي لمنسوب المياه، شهدت المدينة مجدداً صباح الأحد ظاهرة المد العالي؛ حيث وصل ارتفاع منسوب المياه إلى 1,30 متر فوق مستوى البحر، لكنه بقي أدنى بكثير من الـ 1,87 متر المسجل في 12 تشرين الثاني/نوفمبر وهو ثاني أعلى مستوى تشهده المدينة منذ 1966.

من جهتها، قالت السلطات الفرنسية إنها عثرت الأحد على أربع جثث بعد السيول العارمة التي تجتاح جنوب شرق البلاد منذ يوم الجمعة.

وقالت شرطة منطقة فار في بيان إنها عثرت على جثة قرب مدينة موي الواقعة بين مدينتي نيس ومرسيليا، ولم يذكر البيان ما إذا كان هذا القتيل هو نفسه الشخص الذي ذكرت في وقت سابق أنه مفقود إثر سقوطه من قارب إنقاذ قرب موي في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وأضافت الشرطة أنها عثرت على جثة أخرى داخل سيارة في قرية كاباس القريبة وعلى جثتين في تنورين، وكانت شرطة المنطقة ذكرت في بيان سابق أن شخصاً آخر عمره 77 عاماً مفقود منذ صباح يوم السبت في منطقة سان أنطوان دي فار.

وفاضت عدة أنهار في جنوب شرق فرنسا، مما أدى لخسائر ضخمة؛ إذ غرقت منازل وجرفت المياه أشجاراً وسيارات وقوارب.

من جهة أخرى، قال خفر السواحل اليوناني الاثنين إن شخصين غرقا بعدما انقلب قاربهما أثناء رسوه بغرب البلاد في حين اجتاحت أمطار غزيرة وعواصف رعدية البلاد.

واجتاحت العواصف غرب اليونان يومي السبت والأحد لتتسبب في فيضانات وتعطيل حركة النقل البحري، وقال مسؤول بخفر السواحل اليوناني «غرق القارب الخاص بالشخصين المفقودين نتيجة الرياح القوية في ميناء بلدة انتريو»، وعثر على جثتيهما فيما بعد.

وقال مسؤولون من الشرطة إن أجزاء من شبكة الطرق المؤدية إلى شبه جزيرة بيلوبونيس قطع بسبب الأمطار الغزيرة.

وحثت هيئة الحماية المدنية السلطات المحلية على البقاء في حالة تأهب، فيما قالت هيئة الأرصاد في البلاد، إن الأحوال الجوية السيئة من المتوقع أن تتجه شرقاً قبل أن تتحسن مساء الاثنين.