إقالة وزير البحرية الأمريكية بسبب محاكمة «غالاغر» التي اعترض عليها ترامب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلب وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر من وزير البحرية الاستقالة وسط خلاف حول قرار خفض رتبة ضابط من قوات النخبة بسبب ارتكابه أخطاء وتدخل ترامب لوقف هذا القرار.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن اسبر «طلب استقالة وزير البحرية ريتشارد سبنسر بعد خسارة ثقته به لافتقاره إلى الصدق بشأن محادثات مع البيت الأبيض حول التعامل مع قضية الضابط في القوات الخاصة "نايفي سيلز" ادي غالاغر».

تصاعدت أزمة غالاغر أمس الأحد بعد تأكيد مسؤول في البحرية الأمريكية مواصلة جهودها لطرد الجندي في قواتها الخاصة، في تحدٍ لرغبة الرئيس دونالد ترامب. وواجه غالاغر تهماً بقتل أسير شاب مصاب من عناصر «تنظيم الدولة الإسلامية» طعناً، ومحاولة قتل مدنيين آخرين في العراق2017، وعرقلة مجرى العدالة. وتمت تبرئة غالاغر من معظم هذه التهم في تموز/يوليو الماضي، لكنه أدين بسب التقاط صورة مع جنود آخرين أمام جثة الشاب، وتم تخفيض رتبته. لكنّ ترامب قرر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري إلغاء قرار خفض رتبة الجندي. وغرد غاضباً «إنّ البحرية لن تجرد المقاتل وجندي البحرية إدوارد غالاغر من رتبته».

وأطلقت البحرية هذا الأسبوع إجراء قد ينتج عنه تجريده وثلاثة آخرين في وحدته من رتبتهم، وهو ما يعني عملياً طردهم من وحدة النخبة.